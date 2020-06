Monheim : Grüne wollen Badestrand statt Marina in Monheim

Grüne wollen Badestrand statt Marina in Monheim

Parallel zum Rhein müsste eine Mole angelegt werden, damit die Schiffe durch den zu bauenden Kanal in den Greisbachsee fahren können. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim monheim (og) Was Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann als großartige Vision anpreist, nämlich einen Hafen mit Rheinzugang für Sportboote im Greisbachsee zu planen, ist bei den Grünen ungewohnt deutlich durchgefallen.

Für die kommenden Ratssitzung am 24. Juni beantragen sie deshalb, dass eine Freizeitnutzung des Greisbachsees im Süden Baumbergs untersucht wird.

Die geforderte Machbarkeitsstudie soll Konzepte zur Umnutzung des Sees erstellen, die eine Freizeitnutzung möglich machen. Keiner der Monheimer Seen sei für eine allgemeine Nutzung durch die Bevölkerung freigegeben, heißt es in der Begründung. Lediglich Vereinssport sei in Teilbereichen möglich, das Baden sei ausnahmslos nicht gestattet.