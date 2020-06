Monheim : FDP regt Tunnel unter autofreier Rheinpromenade an

Die Liberalen regen an, Spaziergängern an der Rheinpromenade noch mehr Platz zu gewähren, indem der Autoverkehr in einen Tunnel verbannt wird - wie in Düsseldorf. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim (elm) Die FDP Monheim fordert eine verkehrsfreie Gestaltung der Rheinpromenade. Hierzu werden die Freien Demokraten einen Antrag in den Stadtrat einbringen. Die Liberalen sehen Handlungsbedarf, da der Auslobungstext für den Architektenwettbewerb nur eine Umgestaltung des Bereichs zwischen Rheinpromenade und Rhein vorsieht.

Sie regen an, dass eine komplette oder teilweise Untertunnelung der Rheinpromenade in die Prüfung mit einbezogen wird. Daher sollte ihrer Ansicht nach das Plangebiet bis zum Kreisverkehr Kielsgraben erweitert werden. So wäre die Fläche vor der geplanten Veranstaltungshalle in vielfältiger Hinsicht für Märkte, Festivals oder ähnliches nutzbar, sagt Vorsitzender Stephan Wiese. Kurzfristig sollte daher schon einmal die Rheinuferstraße an Wochenenden im Sommer für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. So könnten die nötigen verkehrstechnischen Daten ermittelt werden.