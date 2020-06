Monheim Kita : Endlich wieder Kita!

Die Don-Bosco-Kita in Monheim hat wieder geöffnet: Alia, Rishar, Wenke Thomas, Darishan, Jamie und Rayen (v. l.) freuen sich. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Kitas sind seit gestern wieder geöffnet. Kinder werden spielerisch an die neuen Regeln in Corona-Zeiten gewöhnt. Die Wiedersehensfreude ist groß. Doch die Hygienevorschriften bremsen die Kinder ein bisschen aus.

Von Isabel Klaas

„Herzlich willkommen zurück“ – eine Girlande spannt sich über den Eingangsbereich der neuen Nobel-Kindertagesstätte des SkFM (Sozialdienst katholischer Frauen und Männer) an der Mevlana-Rumi-Straße 2-4. Die meisten kleinen Jungen und Mädchen können den Gruß noch nicht lesen. Aber ihre 25 Betreuer sorgen dafür, dass sie die Freude aller spüren. Dieser erste Tag in der Kita nach Monaten der Zwangsschließung wegen Corona soll sehr harmonisch werden. Mario (6) gesteht dann auch spontan: „Herrn Hartusch und Frau Thomas habe ich am meisten vermisst.“ Worauf die beiden aus dem Leitungsteam gerührt sind.