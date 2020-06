Anrath : Corona: Schreibwaren Roggen schließt

Anrath In Anrath machen sich die ersten Corona-Folgen bemerkbar: Das Schreibwarengeschäft Roggen schließt seine Türen. Oya und Arnold Zeies können das Geschäft nicht mehr halten. Roggen war knapp 110 Jahre lang ein dörflicher Treffpunkt.

Damit geht nun eine Ära zu Ende. Roggen hat über die Jahrzehnte die Anrather und insbesondere deren Schulzeit begleitet. Roggen war knapp 110 Jahre lang ein dörflicher Mittelpunkt, wo nicht nur eingekauft wurde, sondern man sich auch zu einem Schwätzchen traf. Eine Kommunikationszentrale mitten im Dorf. Den Grundstein legte Robert Roggen, der Großvater von Günter Roggen, 1911 mit der Gründung einer Buch-, Papier- und Schreibwarenhandlung an der Bahnstraße 61. Nach dem Gründer trat dessen Tochter Käthe Roggen die Nachfolge an, wobei man zu diesem Zeitpunkt schon lange an der heutigen Adresse zu finden war. Als sie sich wiederum zur Ruhe setzen wollte, sprach sie ihren Neffen Günter Roggen an. Der lebte in Cuxhaven, wenn er nicht gerade in der ganzen Welt unterwegs war. Der gebürtige Anrather gehörte nämlich der Marine-Fliegerei an. „Ich war im Urlaub in Anrath, und meine Tante sprach mich an, ob das Schreibwarengeschäft nichts für mich wäre“, erinnert sich Günter Roggen.