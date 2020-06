Mettmann : Nach Corona-Lockdown: Kita-Neustart verläuft reibungslos

Mettmann Der erste Tag der Wiedereröffnung war für alle aufregend. Es gelten strenge Regeln, die dafür sorgen, Begegnungen zu minimieren. Doch die Kinder haben sich schnell daran gewöhnt, berichten die Kita-Leitungen.

Viele Wochen lief die Arbeit in den Kindergärten beschränkt auf die Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen. Jetzt starten die Kindergärten wieder – natürlich unter Einhaltungen der vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen. Das erfordert von den Kindergärten intensive Organisationsarbeit. „Wir haben gestaffelte Bring- und Abholzeiten“, erklärt Alexandra Töpfer, Leiterin des Caritas Kindergartens „Goldberg“. „Alle haben einen Übergabepunkt im Außenbereich an die Gruppe.“ Auch die reduzierte Stundenzahl muss organisiert werden. „Alle müssen zehn Stunden abgeben“, erklärt Töpfer. „Wir haben im Vorfeld eine Bedarfsabfrage bei den Eltern gemacht.“ Für die, die nur Anspruch auf 15 Betreuungsstunden pro Woche haben, bietet der Kindergarten ein Vier-Tage-Modell an, so dass die Kinder nicht nur drei Stunden am Tag im Kindergarten sind. „Der erste Tag war sehr aufregend für alle“, gibt Alexandra Töpfer zu, „aber es hat alles geklappt.“ Die Kinder hätten alles gut mitgemacht. „Wir bieten klare Strukturen, das bietet den Kindern Sicherheit.“