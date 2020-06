Mensch & Stadt : Endlich wieder Kita für alle

Info

Bei den freien Trägern kehren 341 Kinder in die Kitas zurück, von den hier 75 Erziehern gehören fünf zur Risikogruppe. Bei den städtischen Einrichtungen sind es 636 Kinder. Hier sind es 16 Erzieherinnen, die entweder über 60 Jahre alt sind oder zur Risikogruppe gehören und damit ausfallen.

In Durchschnitt sind die Betreuungszeiten der Kitas von 7.30 bis 14.30 Uhr in zwei verschiedenen Blöcken. Die Kinder bleiben in ihren Gruppen und gehen auch nur in diesem Verbund nach draußen.