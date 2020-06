Erster Waldkindergarten in Tönisvorst : Wald-Kita entsteht am Schulzentrum

Tönisvorst Ursprünglich war als Standort für den ersten Tönisvorster Waldkindergarten die Vorster Rottheide vorgesehen. Das ist nicht die einzige Planung, die über den Haufen geworfen worden ist. Die Umgehungsstraße in Vorst ist vom Tisch.

Im August soll der Tönisvorster Waldkindergarten starten, aber das nun nicht wie von der Verwaltung geplant in der Vorster Rottheide, sondern am St. Töniser Schulzentrum. Im Jugend- und Sozialausschuss teilte Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) mit, dass die Stadt die Baugenehmigung von der Bauaufsicht des Kreises weder für den geplanten Standort in der Rottheide noch für andere von der Verwaltung favorisierte Plätze bekommen habe. Auch den Anforderungen, die das Landesjugendamt an eine Wald-Kita stellt, hätten die Flächen nicht genügt.