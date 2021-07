Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte : Renitenter Rentner vor Gericht

Langenfeld/Monheim Streit um Hundekot eskaliert. Ein Senior droht Hundehalter mit dem Gewehr. Auch gegenüber Polizisten zeigt er sich unkooperativ und widersätzlich. Sein Fehlverhalten muss er durch eine Spende wettmachen.

Flüssiger Hundekot auf einer Wiese löste vergangenen April einen Polizeieinsatz in Monheim aus, der mit einem aufmüpfigen Rentner in Handschellen und einer beschlagnahmten Luftpistole endete. Der 72-Jährige musste sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Nötigung vor dem Amtsgericht verantworten.

Ein 26-jähriger Hundebesitzer hatte die Beamten an jenem Dienstagnachmittag gerufen, weil er vom Angeklagten beleidigt und bedroht worden war. Von seinem Balkon aus hatte der 72-Jährige beobachtet, wie sich der Hund des 26-Jährigen auf der Wiese in Nähe seines Austritts erleichterte. Der Rentner soll daraufhin den Hundehalter mehrfach beleidigt und ihn aufgefordert haben, den Hundekot aufzusammeln. Aufgrund einer Nahrungsumstellung, erklärte der Zeuge vor Gericht, hatte sein Welpe Durchfall bekommen, was mit einem Kotbeutel unmöglich aufzusammeln war. Dem Rentner war das offenkundig egal. „Wenn du die Hundescheiße nicht wegmachst, hol ich mein Gewehr und erschieße dich“, soll daraufhin der Angeklagte gesagt haben, so der Zeuge. Der Angeklagte bestritt diese Äußerung. Weil ihm der Rentner mehrfach mit der Waffe gedroht hatte, beschloss der junge Mann, die Polizei zu informieren.