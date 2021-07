Brand Friedenauer Straße : Brandursache: Polizei zieht Gutachter hinzu

Monheim Feuerwehrchef Schlender hat selber auf der Drehleiter mit angepackt. Er ist froh, dass die Bewohner nicht übers Treppenhaus geflohen sind. Das hätte Opfer gefordert. LEG als Vermieterin hat Betroffene für 14 Tage in Hotel untergebracht.

Der Einsatz habe sich von all dem, was er in seinen 24 Jahren bei der Feuerwehr erlebt hat, deutlich abgehoben: „Allein, dass wir Menschen in diesem Umfang über die Drehleiter retten mussten.“ Er selbst habe – in Vertretung für einen erkrankten Kollegen – auf der 32 Meter hohen Drehleiter gestanden. Neben dem schieren Kraft- und Drahtseilakt, mit einem Kind auf dem Arm die Leiter zu besteigen, sei dies auch eine psychologische Herausforderung gewesen. „Die Leute waren ohnehin verängstigt und dann mussten sie sich auch noch überwinden, mit den Handgriffen, die wir angesagt haben, über die Balkonbrüstung in den Korb zu steigen.“ Meist habe er den jeweiligen Familienvater angewiesen, die Rettung seiner Kinder zu koordinieren. Der einzige Gerettete, der sich unkooperativ verhalten habe, sei der Hund gewesen. „Der wollte mich beißen“, so Schlender. Aber als Hundehalter habe ihn das nicht geschreckt.