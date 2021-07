Vorrang für Radler : Stadt plant Pkw-Sperre gegen Schleichverkehr

Monheim Auf der Benrather Straße soll eine Schikane, die nur für Busse passierbar ist, den Durchgangsverkehr aussperren. Als Bestandteil des Radschnellweges soll sie zur Fahrradstraße werden.

Die Stadtverwaltung treibt jetzt mit großer Eile die Lösung eines Problems voran, dass sie „schon seit Jahren beschäftigt“, wie Andreas Apsel in der letzten Ratssitzung vor den Ferien betonte. Wie berichtet, möchte die Stadt den Schleichverkehr durchs Österreichviertel – über die Route Wiener-Neustädter-, Benrather- und Hegelstraße – unterbinden und den übergeordneten Verkehr zurück auf die Hauptverkehrsstraße, also die Berghausener Straße, verweisen. Da sich ungeduldige Autofahrer nicht von Anlieger-frei-Schildern abschrecken lassen, will der Straßenplaner den Verkehr „physikalisch herausbringen“. An der Benrather Straße oberhalb der Einmündung Radstädter Weg soll eine sogenannte Busschleuse eingebaut werden. Diese Schikane besteht aus einer Wanne und zwei längst verlaufenden Balken, die aufgrund ihres Abstandes nur von Fahrzeugen mit entsprechendem Radstand – langsam – befahren werden kann, dazu zählen Busse und Feuerwehrwagen. Selbst waghalsige Pkw-Piloten würden im Graben landen oder spätestens an einem mittig angelegten Poller zerschellen. Die Wiener-Neustädter-, die Hegel- und Innsbrucker Straße würde dann zu reinen Anliegerstraßen. „Dies würde auch den Knotenpunkt Hegel-, Geschwister-Scholl-Straße entlasten, der dann nur einige hundert statt 3800 Fahrten verkraften müsste“, so Apsel.