Razzia in Düsseldorf : Aus Tierliebe soll ein Polizist Geheimnisse verraten haben

Razzia in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Polizist soll ein Dienstgeheimnis verraten und damit eine Durchsuchungsaktion gefährdet haben – aus Sorge um die beiden Hunde eines Verdächtigen. Am 6. Dezember muss er sich vor Gericht verantworten.

Aus Sorge um die beiden Hunde eines Tatverdächtigen soll ein 48-jähriger Polizist ein Dienstgeheimnis verraten – und damit eine Durchsuchungsaktion gefährdet sowie dem Ansehen der Polizei schweren Schaden zugefügt haben. Das wirft die Staatsanwaltschaft jetzt dem Beamten eines Einsatzkommandos in einer Anklage vor. Am 6. Dezember verhandelt das Amtsgericht über den Vorwurf, der Polizist habe noch vor einer Wohnungsdurchsuchung zwei Nachbarn eines Tatverdächtigen angerufen, damit sie dessen Hunde rechtzeitig aus der Wohnung holen sollten.

Die Festnahme des verdächtigen Trios gelang am frühen Nachmittag. Bevor die Beamten danach aber auch die Wohnungen durchsuchen konnten, soll der 48-jährige Polizist eine Bekannte angerufen haben. Diese Frau war laut Anklage eine Nachbarin des Hauptverdächtigen – und sie soll der Beamte aufgefordert haben, die Hunde des mutmaßlichen Haupttäters sofort in Obhut zu nehmen, also aus der Wohnung zu holen. Weil die Frau allerdings gerade unterwegs war, soll der jetzt angeklagte Polizist von ihr die Handynummer ihres Lebensgefährten erhalten haben und dann auch diesen Außenstehenden telefonisch noch vor der Durchsuchung über die Festnahme des Hundehalters und die weiteren geplanten Polizei- Maßnahmen unterrichtet haben.