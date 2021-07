Feuer Friedenauer Straße : Brandursache: technischer Defekt

Monheim (elm) Der Brand in der Wohnung im 2. Stock des Wohngebäudes Friedenauer Straße 15 ist durch einen stromtechnischen Defekt an einem Elektrogerät entstanden. Das haben die fachkundigen Brandermittler des zuständigen Kriminalkommissariats 11 nunmehr zweifelsfrei feststellen können.

Für eine erneute Begehung des Brandortes an der Friedenauer Straße am Dienstag hatten sie einen externen Brandsachverständigen hinzugezogen. „Es ist zwar erkennbar, an welcher Stelle in der Wohnung der Brand seinen Ausgang nahm, aber für den Kurzschluss kommen mehrere Geräte in Betracht“, sagt Behördensprecher Daniel Uebber. Als das Feuer ausbrach, habe sich niemand in der Wohnung befunden.