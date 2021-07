Präventionsarbeit mit Schülern : Sag’s gibt Mitmach-Buch heraus

Sag’s-Pädagoginnen denken mit Grundschulkindern über Fragen nach wie „Wer darf mir die Haare kämmen?“. Foto: Sag's e.V./Katja Früh

Langenfeld Mit „Jimmy und Lori“ können Grundschüler ihre Wahrnehmung bei sexueller Gewalt schulen. Der Verein Sag’s hat in der Pandemie das Buch konzipiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Die Langenfelder Beratungsstelle Sag’s – gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen – hat ein Mitmach-Buch für Grundschüler herausgegeben. Es heißt „Jimmy und Lori“. „Während des ersten Lockdowns, als es nicht möglich war, die Schülerinnen und Schüler im Klassenverband in unsere Beratungsstelle einzuladen oder selbst in die Schulen zu gehen, haben wir uns überlegt, wie wir weiter präventiv arbeiten können“, berichtet Cornelia Schuischel, erste Vorsitzende von Sag’s. Neben digitalen Programmen, die während der Pandemie an den weiterführenden Schulen geplant wurden, ist das „Mitmachbuch“ für Grundschulkinder konzipiert und umgesetzt worden. „Ich hatte schon lange die Idee, ein eigenes Buch zum Thema Grenzen und sexuelle Gewalt zu gestalten und so haben meine Kollegin Katja Früh und ich das relativ schnell umgesetzt“, sagt die Pädagogin.

Herausgekommen ist eine kunterbunte Geschichte von einem Mädchen mit „Feuerblitzhaaren“ und einem Jungen, der Zitronen liebt. Die überlegen gemeinsam, was sie mögen und nicht, welche Berührungen okay sind und von wem. Dabei gibt es für die Schülerinnen und Schüler immer wieder Dinge zum Ausmalen, Markieren, Nachdenken und Beantworten. „Wir freuen uns sehr, wieder an die Schulen zu können und waren quasi bis zum letzten Schultag im Einsatz“, so Schuischel. Beim ersten Besuch bekommen die Kinder das Buch von den Mitarbeiterinnen der Fachberatung überreicht. Sie stellen den Verein Sag’s vor. Beim zweiten Besuch, nachdem sie das Buch in der Klasse bearbeitet haben, gibt es noch eine kleine Nachbesprechung mit Spielen und Fragen. „Für uns ist es wichtig, dass die Kinder wissen, wo sie sich Hilfe holen können, wenn sie Übergriffe erleben oder ein ungutes Gefühl haben“, erklärt Schuischel.