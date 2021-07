Monheim : Genuss-Touren für den Gaumen sind jetzt buchbar

Beim „Gourmet-Mittwoch“ dabei: La piccola enoteca. Foto: Thomas Lison

Monheim Die städtische Altstadtmanagerin Anastassia Boes hat in Zusammenarbeit mit den Gastwirten Kulinarik-Touren zu verschiedenen Themen organisiert.

(elm) Häppchen, Mittagsgerichte, Kuchen, regionale Spezialitäten – in der Monheimer Altstadt können Einheimische und Gäste eine breite kulinarische Vielfalt genießen. Auf drei Touren erfahren Feinschmecker jetzt Wissenswertes über die Stadt und probieren sich durch verschiedene Lokale. „Lernen Sie Monheim von seiner leckersten Seite kennen und buchen Sie eine der Führungen – als Teamevent, Familienausflug oder schönes Erlebnis mit Freunden“, wirbt die städtische Altstadtmanagerin Anastassia Boes, die die Touren in Zusammenarbeit mit den Gastwirten organisiert. Tickets gibt es ab sofort bei den Monheimer Kulturwerken.

Beim „Gourmet-Mittwoch“ erleben Teilnehmende Gastronomie und Kultur für alle Sinne: Wissenswertes über die Geschichte und Monheimer Lebensart werden von hochwertigen Speisen in den Lokalen Bloomgold, La piccola enoteca und Zum Vater Rhein umrahmt. Die dreistündige Tour findet am 21. Juli, 18. August, 1. September, 29. September, 20. Oktober, 10. November und 15. Dezember statt. Treffpunkt ist jeweils um 17 Uhr an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen. Im Preis von 39 Euro ist die Verköstigung enthalten.

Donnerstags können Interessierte den Bieräquator erleben – mit dem Wochenende im Blick ist es Zeit für Bier, Speis und Geselligkeit. Strategisch günstig gelegen, genießen die Bürger Monheims die Vorzüge von Alt, Kölsch und hauseigene Biere in einer Stadt – garniert mit Stadtgeschichten und herzhaftdeftigen Leckereien in den Lokalen Pfannenhof, Spielmann und Culinarium. Die zweistündige Tour findet am 29. Juli, 26. August, 30. September und 18. November statt. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr am Doll Eck. Der Preis von 29,50 Euro beinhaltet auch die Verköstigung.

Wer es entspannter mag, kann sich auf den Genuss-Sonntag freuen. Teilnehmende erhalten interessante Einblicke in das Monheimer Leben – wie es war, wie es ist und wie es sein wird – und können sich kulinarisch verwöhnen lassen. Die dreistündige Tour findet am 22. August, 26. September, 24. Oktober und 14. November statt. Treffpunkt ist jeweils um 15 Uhr an der Tourist-Information im Landschaftspark Rheinbogen. Der Preis von 36 Euro versteht sich inklusive Kost.