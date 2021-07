Versuchter Totschlag in Monheim : Mitbewohner entdecken Leiharbeiter mit lebensgefährlichen Verletzungen

Der verletzte Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Monheim Mehrere Personen hielten sich der Polizei zufolge zur Tatzeit in der Wohnung in Monheim auf. Die Kripo Düsseldorf geht derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 29-jähriger Pole, der in einer für Leiharbeiter angemieteten Wohnung im Berliner Viertel lebt, ist am Sonntagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden. Die genauen Umstände des Geschehens sind ungeklärt. Dennoch hat die Staatsanwaltschaft Düsseldorf nach ersten Ermittlungen der Kreispolizeibehörde Mettmann den Sachverhalt inzwischen als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft. Eine Mordkommission der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf hat daher zuständigkeitshalber am Dienstag die Ermittlungen übernommen.

Der bisherige Erkenntnisstand: Der 29-Jährige soll sich am Sonntagabend gemeinsam mit zwei Mitbewohnern sowie einigen Bekannten in der Wohnung aufgehalten haben. „Der Fernseher lief. Im Laufe des Abends wurde der 29-Jährige dann in seinem Zimmer schwerstverletzt auf dem Boden liegend aufgefunden“, berichtet Daniel Uebber, Sprecher der Kreispolizei. Die Mitbewohner wählten den Notruf. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo seine lebensgefährlichen Verletzungen festgestellt wurden. Daraufhin nahm die hinzugerufene Polizei noch im Krankenhaus sowie in der Wohnung erste Ermittlungen auf.