Berliner Viertel in Monheim : Polizei-Motorradhelm während Einsatz geklaut

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch während eines Polizeieinsatzes im Berliner Viertel den Motorradhelm eines Kradfahrers der Polizei entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 18 Uhr war die Polizei ins Berliner Viertel gerufen worden, weil Anwohner vermutet hatten, dass in einem Mehrfamilienhaus mit Drogen gedealt werde. Die Polizei ging dem Vorgang nach, observierte und umstellte das Wohnhaus am Heinrich-Zille-Platz, so die Pressestelle. Tatsächlich seien die Beamten bei einer Durchsuchung der betroffenen Wohnung fündig geworden: Sie stellten rund ein Dutzend zum Verkauf abgepackte Päckchen mit Cannabis sicher. In der Wohnung hielten sich sechs Männer zwischen 20 und 34 Jahren auf. Die Beamten nahmen zwei von ihnen vorübergehend wegen des Verdachts des Drogenhandels fest und brachten sie zur Wache. Gegen den 26-jährigen Wohnungsinhaber wurde ein Strafverfahren wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Während des Einsatzes wurde einem beteiligten Motorradpolizisten der Motorradhelm entwendet. Er hatte sein Dienstmotorrad am Heinrich-Zille-Platz abgestellt und seinen Helm am Motorradlenker befestigt. Bei seiner Rückkehr war der Helm weg.Hinweise, Polizei, unter Telefon 02173 9594 6350.