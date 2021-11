Friedensstraße in Leichlingen : Einbrecher in Mehrfamilienhaus wird bei Tat gestört

Der Unbekannte wollte über die Balkontür ins Haus gelangen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Silas Stein

Leichlingen Ein Anwohner der Friedensstraße hat am Mittwochabend einen Einbrecher verscheucht. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses gegen 21 Uhr lautes Hämmern gehört. Er ging in den Nebenraum seiner Wohnung, schaltete das Licht an und sah einen unbekannten Mann mit einer schwarzen Mütze auf seinem Balkon.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser erschrak durch die plötzliche Entdeckung und sprang über das Geländer. Die alarmierten Polizisten stellten frische Hebelmarken an der Balkontür fest und sicherten Spuren. Eine Fahndung nach dem Einbrecher blieb jedoch erfolglos. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02202 2050.

(sug)