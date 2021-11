Zwei Männer verletzt : Feuerwehr löscht Gartenlaubenbrand in Reusrath

Langenfeld Die Hütte brannte komplett ab. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Die Feuerwehr ist am Dienstag gegen 20.20 Uhr zu einem Brand in einer Gartenlaube an der Alten Schulstraße in Reusrath gerufen worden. Bei dem Feuer wurden zwei Männer (22 und 21 Jahre alt) verletzt, einer von ihnen schwer, teilt die Polizei mit. Er liegt im Krankenhaus. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Duo hatte sich in der Gartenlaube der Eltern des 22-Jährigen aufgehalten und mit einem Gasbrenner hantiert, so die Beamten. Gegen 20.20 Uhr soll es zu einer Verpuffung an einer Gasflasche gekommen sein. Die Laube und zwei Anbauten fingen Feuer. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf ein angrenzendes Waldstück übergriffen. Die Opladener Straße wurde für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Die Hütte brannte komplett ab.