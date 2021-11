Straßenbau in Monheim : Daimlerstraße erhält Kreisverkehr

Monheim Dadurch soll der Knotenpunkt sicherer werden. Während der Bauphase, die bis März 2022 dauern soll, kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Seit letztem Donnerstag wird an der Kreuzung Niederstraße gebaut: Ein Kreisverkehr soll hier künftig dafür sorgen, dass der Verkehr besser fließt. Vier Bushaltestellen an der Niederstraße werden in dem Zuge barrierefrei umgebaut und erhalten erneuerte Kanäle.

Die Bauarbeiten begännen mit der Neuverlegung von drei kleineren Kanalschachtbauwerken und Versorgungsleitungen, teilt Pia Mahr, Pressesprecherin der Stadt Monheim, mit. Zunächst würden der Innenkreis und eine Hälfte des Kreisverkehrs gebaut. Der Verkehr, der über die Daimlerstraße fließt, werde unterdessen von einer Ampel in beide Richtungen geregelt. Die Schwalbenstraße werde zwischen Niederstraße und Am Hang zur Einbahnstraße. während die Einfahrt in die Daimlerstraße weiterhin gesperrt bliebe. Eine Ausnahme gelte aber für den Busverkehr: Er dürfe von der Schwalbenstraße auf die Niederstraße einfahren, so Mahr.