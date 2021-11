Saisonale Märkte in Monheim : Martinsmarkt lockt mit Street-Food und Alpakas

Saisonale Märkte in Monheim

Langenfeld Nach einem Jahr coronabedingter Pause gibt es jetzt wieder einen Martinsmarkt: Am Sonntag, 7. November, um 11 Uhr können Besucher das Angebot aus Essensständen, Bühnenprogramm und Streichelzoo entdecken.

Die Krischerstraße wird an diesem Sonntag zur Street-Food-Meile, auf der sich ein kulinarisches Angebot aus aller Welt finden lässt. Von Knödeln aus Österreich über italienische Pasta aus dem Parmesanlaib bis hin zu französischem Flammkuchen oder Currywurst und Spießbraten kommt dort jeder auf seine Kosten, verspricht die Stadt.

Währenddessen läuft auf der Bühne der Krischerstraße ein ganztägiges Programm. Los geht es um 11 Uhr mit elektronischem Indie-Pop des Bochumer Duos Janou, bevor um 13 Uhr Bürgermeister Daniel Zimmermann mit den Böllerschützen St. Sebastianus den Martinsmarkt eröffnet. Am Nachmittag lädt ein Programm aus Apfelschälwettbewerb mit Altstadt-Gastronom Jan Lohrum, Rockabilly von „Ben Wild and the Wild Band“ und dem Laternen-Wettbewerb der Grundschulen zum Verweilen ein.