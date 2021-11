Solinger Straße in Langenfeld : Sozialdienst ist ins neue Haus gezogen

Langenfeld Ende Oktober hat der SkF Langenfeld die Schlüssel erhalten. Am kommenden Montag ist die Endabnahme für den Brandschutz, am 15. November soll die Eröffnung des Standorts sein.

Umzugskartons stapeln sich an den Wänden, die Küche wird erst noch montiert und die Lebensmittel müssen in die Regale eingeräumt werden. Gerade ist der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) mit seinen Beratungsangeboten, der Lebensmittelausgabe „Tüte“ und dem „Café Immi“ von der Immigrather Straße ins neu gebaute Haus an der Solinger Straße gezogen. Ende Oktober war die Schlüsselübergabe. Am 15. November wird es eröffnet, freut sich Geschäftsführerin Stephanie Krone. Die offizielle Feier findet im Frühjahr 2022 statt.

Sämtliche Beträge fließen in Neuanschaffungen, beispielsweise die Regale in der Lebensmittelausgabe. Auch die rustikalen Möbel, die noch aus dem ehemaligen Café Immi stammen, sollen so bis Dezember durch moderne, bunte und robuste Stühle und anthrazit-graue Tische ersetzt werden. Zum Mittagessen gibt es hier Platz für 40 Besucher. „Bisher hatten wir 25 Sitzmöglichkeiten“, sagt Krone. Und in der neuen, geräumigen Küche mit großzügiger Theke könnten deutlich mehr Essen zubereitet werden, als in den beengten Räumen an der Immigrather Straße.