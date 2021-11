Volleyball, Regionalliga : Die Zuspielerin will lernen, lernen und lernen

SGL-Zuspielerin Monika Litwin und das Spielgerät ihrer Leidenschaft, der Volleyball. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Monika Litwin im Porträt: Die 29-Jährige spielt mit der SG Langenfeld in der Volleyball-Regionalliga und trainiert den Nachwuchs in Solingen-Aufderhöhe. In Zukunft könnte sie sich auch eine Laufbahn als Grundschullehrerin vorstellen.