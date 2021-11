Polizei sucht Zeugen : Jugendliche zünden Fahrrad auf Schulhof an

Jugendliche zünden Fahrrad auf Schulhof an

Langenfeld Am Mittwochabend hat auch in Hilden ein Damenfahrrad gebrannt. Die Polizei geht zum jetzigen Stand der Ermittlungen jedoch von keinem Tatzusammenhang aus.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag auf dem Schulhof der Peter-Härtling-Grundschule in Langenfeld ein Damenfahrrad angezündet. Gegen ein Uhr nachts hatten sich Anwohner bei der Polizei über eine Gruppe Jugendlicher beschwert, die auf dem Schulhof laut Musik hörten und ein Lagerfeuer angezündet hätten. Als die Beamten dort wenig später eintrafen, konnten sie nur noch sehen, wie mindestens ein dunkel gekleideter junger Mann oder Jugendlicher in Richtung Brunnenstraße davon lief. Er oder weitere Verdächtige konnten bei einer Fahndung nicht mehr aufgespürt werden, teilt die Polizei mit. Auf dem Schulhof stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem „Lagerfeuer“ um ein brennendes Damenfahrrad gehandelt hat, das zwei Meter neben einer Gebäudemauer der Schule abgestellt worden war. Die Polizisten löschten den Brand mit einem Feuerlöscher. Das Rad war jedoch komplett zerstört. Hinweise unter Telefon 02173 288 6310.