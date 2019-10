Mitmachen : Theater und Gedichte zum fairen Handel

Monheim OHG-Schüler erklärten im Sojus, warum man die Finger von Billig-Klamotten lassen soll.

Wenn 2000 Liter Wasser für die Baumwollproduktion eines normalen T-Shirts nötig sind, wenn eine Näherin für ein 25 Euro teures Hemd maximal 18 Cent bekommt und ein Shirt, bis es im deutschen Billigladen landet, in der Regel über 25 000 Kilometer zurückgelegt hat, so macht das doch zumindest nachdenklich, fand das Publikum im Sojus.

Louisa Patten und Jule Huthmann, beide 16, sind seit fünf Jahren in der Fairtrade-AG aktiv. Am Dienstagabend standen sie für ein kurzes Sprechstück mit ihren Schulkameradinnen auf der „Fair Stage“ und machten auf die unerträgliche Situation der Arbeiterinnen in Asien aufmerksam, die von 8 bis 21 Uhr an sechs Tagen der Woche für einen Hungerlohn im Akkord nähen. „Die meisten halten das maximal vier Jahre durch“, so eines der Mädchen.