Trödelmarkt : Die Monheimer Altstadt wird zur Trödelmeile

monheim Die Monheimer Altstadt verwandelt sich am Donnerstag, 10. Oktober, von 18 bis 21 Uhr in eine Trödelmeile.

Rund 80 Trödlerinnen bestücken ihre Tische im Pfannenhof, im Café mit Liebe, in der Biermanufaktur, im Spielmann, im Bloomgold und in der Milchbar sowie erstmals auch im Karnevalskabinett. Handtaschen, Schuhe und Schals oder Mäntel, Jacken, Hosen und Pullover plus diverse Accessoires sind im Angebot. Initiatoren dieses Weiberflohmarkts sind die Betreiberinnen des Café mit Liebe, Simone Windges und Miriam Winzer. Sie wollen im November das „Bloomgold“ im ehemaligen Zollhaus eröffnen. Zum Flohmarkt erlauben die beiden Frauen schon mal einen Einblick in den neuen Treff in Monheim.