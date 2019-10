Stationsgebäude der Psychiatrie : LVR-Klinik eröffnet Neubau verspätet

Langenfeld Drei Jahre nach dem Richtfest auf dem Gelände der Langenfelder LVR-Klinik wird das Stationsgebäude der Allgemeinen Psychiatrie und Suchtkrankheiten fertig.

Gut Ding will Weile haben, aber bei diesem Neubau auf dem Gelände der LVR-Klinik ist der Zeitplan vollkommen aus den Fugen geraten: Drei Jahre sind seit dem Richtfest vergangen, bei dem Dezernent Detlef Althoff vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Rohbau die Eröffnung für Anfang 2018 (!) ankündigte. Doch dieses Stationsgebäude der Abteilungen Allgemeine Psychiatrie und Suchtkrankheiten mit 144 Betten ist immer noch nicht in Betrieb. Nach Angaben von Kliniksprecherin Martina Schramm hat das Warten aber bald ein Ende: „Die offizielle Eröffnung mit geladenen Gästen und einem Tag der offenen Tür ist am 31. Oktober.“