Über Baumberg plaudern : Mobile RP-Redaktion ist am Donnerstag in Baumberg

Mobile RP-Redaktion ist am Donnerstag in Baumberg

Monheim Die Rheinische Post kommt am Donnerstag, 10. Oktober, 11 bis 12 Uhr, mit ihrem Stand nach Baumberg.

RP-Redakteurin Petra Czyperek freut sich am Stehtisch am Eingang zum Einkaufszentrum Holzweg bei Kaffee und Gebäck auf interessante Gespräche mit Menschen aus dem Stadtteil. Themen wie Verkehr, Einzelhandel, Sicherheit und alles, was Baumberg betrifft, können in dieser Runde diskutiert werden. Auch diejenigen, denen der Wandel ihres Stadtteils nicht gefällt oder zu schnell geht, sind willkommen, ebenso wie Neubürger, die in Baumberg eine neue Heimat gefunden haben.