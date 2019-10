Tipp : Kölner Aaron-Quartett konzertiert in der Langenfelder Wasserburg

Das Aaron-Quartett gastiert am Sonntag in Wiescheid. Foto: RP/Veranstalter

Langenfeld Auf dem Programm stehen Werke von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert.

Das Kölner Aaron-Quartett gibt am Sonntag, 13. Oktober, 19 Uhr, ein Konzert in der Wasserburg Haus Graven mit Werken von Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Schubert. Tickets für 15 Euro gibt es im Bürgerbüro im Rathaus, Konrad-Adenauer-Platz, in der Stadthalle, Hauptstraße 129, und unter www.haus-graven.de. Eintritt an der Abendkasse: 17 Euro. Einlass ab 18.30 Uhr.

Zum Programm am Sonntag: Quasi Seite an Seite vollendeten Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart 1790 in Wien zwei ihrer größten Quartettzyklen. Zu besonderer Beliebtheit gelangte das Quartett D-Dur von Haydn, das aufgrund der jubilierenden Eröffnung der ersten Geige bald das „Lerchenquartett“ genannt wurde. Seine letzten Quartette komponierte W.A. Mozart 1790 für den Preußischen König Friedrich Wilhelm II. Da der preußische König selber als ein sehr guter Cellist galt, ist die Cello-Partie in diesen Quartetten relativ exponiert und ausgearbeitet. Im Gegensatz zu Mozart und Haydn hatte es Schubert zeitlebens schwer, als Instrumentalkomponist wahrgenommen zu werden. Sein Quartett g-Moll, obwohl noch ganz dem klassischen Stil verpflichtet und formal perfekt ausbalanciert, durchweht eine innere Unruhe und feine Melancholie und zeigt das Interesse der Romantiker an individueller Seelenspiegelung.