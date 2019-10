Stadtgespräch : Kantor Krella feiert silbernes Dienstjubiläum

Langenfeld Unter seinem Dirigat in der Pfarre St. Josef und Martin stehen sieben Chöre und eine Jugendband.

In Langenfeld angefangen hat Krella am 1. Oktober 1994 in der damals noch eigenständigen Pfarrgemeinde St. Josef. Er war zuständig für die musikalische Gestaltung der Liturgien und für die Chorarbeit in dieser Pfarre und in Christus König. Im Zuge der Strukturveränderung und Neugliederung der katholischen Gemeinden Langenfelds änderte sich sein Arbeits- und Aufgabengebiet grundlegend. Heute ist der Kantor zuständig auch für die musikalischen Dienste in den Kirchorten St. Barbara und St. Gerhard im Stadtsüden. In den zurückliegenden Jahren hat Krella die Kirchenmusik in Langenfeld entscheidend geprägt. Mit den sieben Chören und der Jugendband gestaltet er neben den Gottesdiensten auch immer wieder hochklassige Konzerte, die auch von außerhalb Publikum anlocken.