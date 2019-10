Medizinervortrag : Expertin spricht über Brustkrebs

Langenfeld Bei einem Info-Abend über Brustkrebs am Donnerstag geht es um Entstehung, Diagnose und Therapie.

Professorin Dr. Livia Küffner, Leiterin des Brustzentrums Kplus, hält einen Vortrag zum Thema Brustkrebs. Am Donnerstag, 18 Uhr, informiert sie im Langenfelder Gemeinderaum St. Paulus,Treibstraße, interessierte Bürger zum Themenkomplex Entstehung, Diagnose und Therapie. Der Vortrag gehört in die Reihe „Rundum gesund in Langenfeld“, in dem Ärzte der Kplus Gruppe zu verschiedenen medizini