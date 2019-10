Untersuchung der Bausparkasse LBS : Wohnhäuser: im Schnitt von 1974/75

Langenfeld/Monheim Bausparkasse LBS legt beim Alter von Wohnhäusern Städtevergleich für NRW vor und rät zu Modernisierungen.

(mei) Mit dem Slogan „Junge Stadt an alter Straße“ heftet sich Langenfeld selbst ein frisches Image an. Auf das Alter seiner Gebäude bezogen trifft es nach einem jetzt von der Bausparkasse LBS vorgelegten Städtevergleich zu. „Ein Wohnhaus in Langenfeld ist im Durchschnitt rund 44 Jahre alt – es stammt rechnerisch aus dem Jahr 1975“, teilt LBS-Gebietsleiter Kai Wille mit. In Monheim liege dieses Durchschnittsalter bei 45, im gesamten Kreis Mettmann bei 48 Jahren. Für die Untersuchung seien die Ergebnisse der Wohnungszählung von 2011 auf das Jahr 2019 fortgeschrieben worden.