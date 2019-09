Tour durch Neuss : Auf den Spuren der „Fairtrade Town“

Sie waren bei der „Trans Fair Tour“ in Neuss unterwegs – vorne Steffi Lorbeer (Neuss Marketing) und Gisela Welbers (r.). Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Bei der „Neusser Mosaike“-Tour am Samstag drehte sich alles um den fairen Handel und seine Spuren in Neuss.

Neuss ist seit zehn Jahren „Fairtrade Town“. Gisela Welbers, Vorsitzende der Eine-Welt-Initiative Neuss, führte eine Gruppe Interessierter am Samstagmittag im Rahmen der Thementouren-Reihe „Neusser Mosaike“ durch die Stadt, immer dem Fairtrade-Gedanken auf der Spur. Die Gruppe war mit rund einem Dutzend Teilnehmern etwas kleiner als bei anderen Führungen.

Treffpunkt war vor der Tourist Info in unmittelbarer Nähe des Rathauses: Es ist sichtbares Symbol dafür, dass vor zehn Jahren der Beschluss gefasst wurde, Fairtrade-Town zu werden. Dabei müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. So müssen im Rathaus mindestens zwei fair gehandelte Produkte angeboten werden. Der Rhein-Kreis Neuss folgte ein Jahr später als Fairtrade-Kreis. Gisela Welbers verriet, dass es sogar fair gehandelte Fußbälle gibt – sie werden in Pakistan überwiegend von Hand produziert.