Monheim : Kindertheater kommt mit Zauberei

Avi und Iva werden in dem Stück „Die Geschichte eines langen Tages“ mit Änderungen konfrontiert. . Foto: RP/Gilles Destexhe

Monheim Heute zeigt das belgische Agora-Ensemble das Stück „Geschichte eines langen Tages“.

(og) Das belgische Agora-Theater bringt heute, 15 Uhr, die „Geschichte eines langen Tages“ auf die Bühne der Baumberger Friedenskirche, Schellingstraße 13. Das Stück zeigt, wie es ist, wenn in einer gut geregelten Welt auf einmal Chaos ausbricht und das behagliche Leben jäh gestört wird. Die Inszenierung erzählt eine witzig-poetische Geschichte darüber, dass es gar nicht so schwierig ist, das Anderssein des Anderen anzuerkennen, ohne sich selbst zu verlieren. Das Stück ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Tickets kosten für Kinder drei Euro, für Erwachsene fünf Euro; im Kundencenter der Kulturwerke am Monheimer Tor oder unter www.monheimer-kulturwerke.de