Monheim Ingolf Lück : Lück und die Zeit nach dem Bobby Car

Monheim Es ist schon nicht einfach: Kaum fühlt man sich innerlich dem Bobby Car entstiegen, ist da überall diese Verantwortung. Das findet der Kabarettist Ingolf Lück (Archivfoto: Matzerath).

Am Freitag, 17. Januar, 20 Uhr, gastiert er im Bürgerhaus Baumberg, Humboldtstraße 8. Veranstalter sind die Kulturwerke Monheim. Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit und ständig soll man im Einklang mit sich selbst sein. Was für eine Aussicht für jemanden, der gerade 60 geworden ist und sich nichts Anderes wünscht, als in der Straßenbahn einen Platz angeboten zu bekommen. Karten an der Abendkasse: 23 Euro.