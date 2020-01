Monheim Titularfest : Drei Männerchöre singen beim Titularfest der Schützen

Monheim (og) Der Männergesangverein „Harmonie“ 1874 Monheim gestaltet am nächsten Sonntag, 19. Januar, das Titularfest der St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1350 Monheim. Dabei sind die Chorgemeinschaften Langenfeld und des Baumberger Männerchores.

Mehr als vierzig Männerstimmen erklingen beim Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Gereon. Beginn ist um 10 Uhr. Auf dem Programm steht die Messe Nr. 5 in C „Aux Séminaires“ von Charles Gounod.