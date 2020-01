Langenfeld Zwar : 2013 ist Zwar in Langenfeld gestartet

Langenfeld (og) Die Immigrather Gruppe ist als Pilotprojekt der städtischen Quartiersentwicklung entstanden. Dort kooperiert die Stadt seit 2013 mit der Arbeiterwohlfahrt. Die Immigrather Zwar-Gruppe trifft sich montags um 18.30 Uhr (ungerade Wochen) in den Räumen des Café am Wald, der hinter dem Karl-Schröder-Haus, Langforter Straße 74, gelegen Begegnungsstätte.

In Kooperation mit der evangelischen Kirche wurde im Mai 2015 in Reusrath die zweite Langenfelder Gruppe gegründet. Sie trifft sich montags um 19 Uhr (ungerade Wochen) in den Räumen des evangelischen Gemeindehauses, Trompeter Straße 42. Nach einer gelungenen Netzwerkgründung 2015 in den Räumen der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule mit über 200 Teilnehmern sind viele Richrather aktiv. Die Gruppentreffen finden mittwochs um 18.30 Uhr (1. und 3. Mittwoch im Monat) in der Schützenhalle, Kaiserstraße 60, statt. Die Gruppe Langenfeld-Mitte ist seit 2017 am Start. Sie entstammt der Kooperation zwischen Stadt Langenfeld und der katholischen Kirche Langenfeld. Die Gruppentreffen finden donnerstags von 19 Uhr bis ca. 21 Uhr (gerade Wochen) im Pfarrsaal (st. Josef) der katholischen Kirchengemeinde statt. Im Januar 2018 ist die Gruppe enstanden. Die Basisgruppe trifft sich mittwochs um 19 Uhr (in den geraden Wochen) im Pfarrsaal St. Paulus, Treibstraße 25. Die Zwar-Gruppe Wiescheid ist die jüngste. Sie wurde im Juni 2018 in der Wasserburg Haus Graven eine gegründet. Das Basistreffen findet montags um 19 Uhr (gerade Wochen) im Pfarrsaal St. Maria Rosenkranzkönigin, Kirchstraße statt. www.zwar-langenfeld.de