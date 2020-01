Schriftliche Zusage der Bahn : Schriftliche Zusage: S-Bahnhof Berghausen bekommt Aufzug

Am S-Bahnhof Berghausen verbinden zwei steile Treppen den Bahnsteig mit der Brücke der Berghausener Straße. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Ein seit Jahrzehnten geforderter Aufzug für den S-Bahnhof Langenfeld-Berghausen ist in Sicht. Bürgermeister rechnet nach schriftlicher Zusage mit Bau 2021/22.

Es ist ein seit Jahrzehnten beklagtes Ärgernis: Der S-Bahnhof in Langenfeld-Berghausen ist für Rollstuhlfahrer nicht zugänglich. Steile, auch für Gehbehinderte beschwerliche Treppen führen von der Brücke Berghausener Straße zum Bahnsteig hinab. Und immer wieder kommt es vor, dass auswärtige S-Bahn-Fahrgäste mit Behinderung, Kinderwagen, Fahrrad oder schwerem Gepäck nach Verlassen der S6 vor dieser unerwarteten Barriere verharren. Doch jetzt kündigte Bürgermeister Frank Schneider den baldigen Bau einer Aufzuganlage an. „Die schriftliche Zusage der Bahn ist ganz frisch bei uns eingetroffen.“

Wie ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, soll solch ein barrierefreier Zugang für den S-Bahnhof Berghausen tatsächlich bald geschaffen werden. „Wir sind hierüber schon längere Zeit mit der Stadtverwaltung Langenfeld, mit dem Landesbetrieb Straßen-NRW und dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr im Gespräch.“ Der Bau des Aufzugs müsse mit womöglich anstehenden Sanierungsarbeiten an der Brücke abgestimmt werden.

S-Bahnhöfe Berghausen und Langenfeld : S6 in Richtung Köln werktags und samstags 9-21 Uhr alle 20 Minuten, sonst halbstündlich oder (frühmorgens) stündlich. In Richtung Düsseldorf/Essen fährt die S6 werktags zwischen 5 und 20 Uhr sowie samstags 9-21 Uhr alle 20 Minuten (werktags von 6 bis 9 Uhr mit der S68 zehnminütlich), sonst halbstündlich oder stündlich.

Weil die Berghausener Straße als L353 dem Land gehört, verhandelt der städtische Chefplaner Ulrich Beul aktuell mit Straßen-NRW über Umfang und Zeitplan dieser Brückensanierung. „Der Bau des Aufzugs ist davon aber zunächst mal unabhängig zu betrachten“, sagt Bürgermeister Schneider. So sieht es auch der Bahnsprecher: Die DB habe beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vorsorglich den Förderantrag gestellt. „So können wir planerisch alles vorbereiten und loslegen, wenn wir grünes Licht bekommen.“ Bei durchschnittlich 2700 in Berghausen ein- und aussteigenden S-Bahn-Nutzern sei der Bedarf da. Und womöglich kommen ja weitere hinzu, die diesen Halt mangels Barrierefreiheit meiden. Details zum möglichen Baubeginn und zu den veranschlagten Kosten des Fahrstuhls wollte der Bahnsprecher nicht nennen.

Schneider ging im Gespräch mit unserer Redaktion davon aus, dass der Aufzug 2021/22 errichtet wird. Und im Gegensatz zu einer gerade ebenfalls von der Bahn schriftlich zugesagten Lärmschutzwand ganz in der Nähe müsse sich die Stadt Langenfeld an dessen Bau auch finanziell beteiligen. „Die Frage ist noch offen, ob auf beiden Seiten der Fahrbahn ein Aufzug installiert werden soll oder nur auf einer“, merkte der Bürgermeister an. „Unseres Erachtens sollte einer reichen.“ Dazu sollte Straßen-NRW mit einer neuen Fußgängerampel auf der Brücke das sichere Überqueren der Fahrbahn ermöglichen.