Monheim Kreisumlage : CDU will Klagen gegen Kreisumlage verhindern

CDU will Klagen gegen Kreisumlage verhindern

Monheim (og) Der Anlass ist leicht auszumachen, der Zeitpunkt zum Jahr der Kommunalwahlen passend gewählt: Die Kreis-CDU will die Kreisordnung ändern, um zu vermeiden, dass Kommunen gegen Umlagen klagen, wie es zuletzt die Stadt Monheim erfolgreich getan hat.

Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann (Peto) teilt die Sorge der CDU nicht und rät dazu, mal einen Blick in die Urteilsbegründung zu werfen. Bei den Kreisförderschulen etwa gehe es um Einrichtungen des Kreises mit Personal und eigenen Räumen, deren Nutzung fair abgerechnet werden müsse. Das Neanderland-Projekt Zeittunnel etwa sei ein touristisches Projekt und eine Kreis-Förderung bleibe zulässig, so wie der Kreis auch den Monheimer Rheinanleger finanziell gefördert habe. „Unrecht“, so positioniert sich Zimmermann, „wird durch eine Gesetzesänderung nicht zu Recht.“