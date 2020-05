Publikum sitzt in Autos auf der Baumberger Bürgerwiese : Kasalla spielt zu Lichthupe und Warnblinkanlage

Monheim Mit ihrer „Et Jitt Car-Salla Tour 2020" hat die kölsche Band Kasalla auf der Baumberger Bürgerwiese den Auftakt des Monheimer Drive-in-Kulturprogramms gemacht. Dort und an zwei weiteren Spielorten gibt es jeweils eine Bühne und eine Videowand. Das Publikum sitzt in Autos.

Franzi und Erik aus Opladen haben es sich in ihrem VW-Bulli gemütlich gemacht. Ein paar Getränke, etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf und gute Musik dazu: So lässt es sich auch in Corona-Zeiten aushalten. Sie sind auf der Bürgerwiese Baumberg dabei, als dort am Donnerstagabend die Kölsch-Rock-Band Kasalla mit ihrer „Et Jitt Car-Salla Tour 2020“ auftrat. Das Konzert ist der Auftakt für „Drive In“-Veranstaltungen im Autokino-Format der Monheimer Kulturwerke. Wie berichtet, gibt es vor Publikum in Autos an drei Open-Air-Bühnen mit Videowand Konzerte, Kabarett, Kino und weitere Kultur in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten.