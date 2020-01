Monheim Sojus : Stadtorchester feiert die 60er Jahre

Beim Stadtfest 2019 war der erste Auftritt des Stadtorchesters. Am 17. Januar spielt es im Sojus 7. Foto: RP/Stadt Monheim

Monheim Im Sojus 7 gibt es vor dem Umbau ein großes Konzert. Die Bigband des Otto-Hahn-Gymnasiums ist dabei.

(og) Eines der letzten Konzerte im Sojus 7, bevor dort der Umbau beginnt, gestaltet das Stadtorchester Monheim. Am Freitag, 17. Januar, spielt es bei freiem Eintritt an der Kapellenstraße – verstärkt von der Bigband des Otto-Hahn-Gymnasiums unter der Leitung von Christian Kilburg. Beginn ist um 19.30 Uhr. Gespielt werden Pop, Rock und Funk. Ganz neu im Programm ist ein Easy-Listening-Medley ganz im Stil der 1960er Jahre. „Wir feiern die 60er Jahre: Anfang 2020 hat das Jahrzehnt Geburtstag“, so Jörg Sommerfeld, Leiter der Musikschule und Gründer des Stadtorchesters. Das Ensemble ist mit Profis und fortgeschrittenen Schülern besetzt.