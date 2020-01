Freizeit & Genuss : Pack die Schlittschuhe ein

Langenfeld/Monheim In der Region gibt es Eislaufbahnen für jedes Wetter.

Die kleinen Eisbahnen auf den Weihnachtsmärkten in Langenfeld und Monheim und in der Region haben zwar inzwischen geschlossen. Doch in der Umgebung gibt es einige Alternativen, die sich für einen Besuch mit der Familie eignen.

Eissporthalle Benrath Beliebt – und vom Südkreis Mettmann aus gut zu erreichen – ist beispielsweise die Eissporthalle in Benrath. In diesem Jahr noch am bekannten Standort. Danach soll sie jedoch in einen Neubau in Reisholz umziehen. Einsteiger – selbst diejenigen, die sich noch mühsam von Bande zu Bande kämpfen – müssen sich dort nicht unwohl fühlen: Sie sind in der Regel nicht alleine. In Kursen für alle Leistungsstufen können Kinder und Erwachsene Eislauf trainieren. Snacks und Getränke gibt es in der Halle. Man kann auch Schlittschuhe ausleihen. Beendet wird die Eislaufsaison traditionell mit einer Schaumparty im April.