Monheim/Langenfeld : Sternsinger bringen Segen zu den Menschen

Monheim/Langenfeld In Langenfeld sind acht Teams bis zum 12. Januar in den jeweiligen Kirchenbezirken unterwegs.

Die Sternsinger-Aktion startet in Monheim am Samstag, 4. Januar, um 9 Uhr mit der Aussendungsmesse in St. Ursula an der Sperberstraße 2a. Im Anschluss an den Gottesdienst ziehen die Kinder mit ihren Begleitern in Gruppen bis zirka 17 Uhr durch Monheim. Ein Teil der Sternsinger wird um 17 Uhr an der Vorabendmesse in der Kirche St. Johannes an der Brandenburger Allee teilnehmen und den „Segen to go“ spenden. Am Sonntag, 5. Januar, sind die Sternsinger um 10 Uhr in der Heiligen Messe in St. Gereon an der Franz-Boehm-Straße dabei. Dort gibt es im Anschluss an den Gottesdienst die Möglichkeit zu spenden und den Segen in Form eines Segensaufklebers mit nach Hause zu nehmen. Danach sind die Sternsinger bis zirka 16 Uhr in Monheim unterwegs. In Baumberg starten die Sternsinger bereits heute um 17 Uhr mit dem Aussendungsgottesdienst in St. Dionysius, von-Ketteler-Straße. Am Samstag, 4. Januar, ziehen die Gruppen ab 13.30 Uhr von Haus zu Haus. Der Sonntag, 5. Januar, beginnt mit der Heiligen Messe in St. Dionysius um 11.30 Uhr. Nach einem gemeinsamen Mittagessen besuchen die Sternsinger dann ab zirka 13.30 Uhr die Baumberger Haushalte.