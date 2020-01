Kommentar : So hat das Autoteilen Zukunft

Langenfeld/Monheim Elektromobilität und Carsharing: Das sind zwei Ansätze, die das Autofahren der Zukunft bestimmen sollen und die in der Gegenwart in beiden Städten zaghaft ins Rollen kommen. Noch gibt es manche Hürden und Unbequemlichkeiten, derentwegen die Masse der Autofahrer vorerst weiter auf den eigenen, kraftstoffbetriebenen Wagen vor der Haustür setzt.

Die beschränkten Reichweiten und die Lademöglichkeiten bei den E-Autos begründen ebenso Vorbehalte wie die Verfügbarkeit der mit anderen registrierten Mitbürgern geteilten Stadtautos an wenigen festgelegten Standorten. Dass die Stadtwerke in Langenfeld gerade das 2011 eingeführte Carsharing gestoppt haben, kommt so überraschend nicht. Mit zwei im Zentrum geparkten und dort stets wieder abzustellenden Autos war das Teil-System nur halbherzig umgesetzt. Das in Monheim 2019 gestartete System ist gut angelaufen. Die Langenfelder sollten es aufgreifen und

stadtübergreifend mit ausbauen.