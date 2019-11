Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald : Sternsinger ziehen wieder – Haushalte sollten sich anmelden

Katholische Kirchengemeinde in Radevormwald

So wurden die Kinder bei der vergangenen Sternsingeraktion in der Pfarrkirche St. Marien ausgesendet. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Nicht nur katholische Kinder und Jugendliche sind aufgerufen, sich zu beteiligen. Am Sonntag, 8. Dezember, ist ein erstes Treffen.

( Auch im Jahr 2020 wird die schöne Tradition der Sternsinger in Radevormwald weitergeführt. Wie die Organisatoren der Aktion, Regina und Mathias Lambert, mitteilen, werden die drei heiligen Könige alle angemeldeten Haushalt in Radevormwald am Samstag, 11. Januar, besuchen.