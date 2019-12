Solidaritätsaktion in Rheurdt : Sternsinger spenden Segen „to go“

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Rheurdt Am 4. Januar sind die Sternsinger in Tönisberg unterwegs, am 5. Januar in Rheurdt und Schaephuysen.

Das Sternsingen zu Jahresbeginn ist eine der weltweit größten Solidaritätsaktionen von Kindern für Kinder. 2019 haben in Tönisberg, Rheurdt und Schaephuysen 120 Mädchen und Jungen insgesamt rund 15.500 Euro für das Kinderdorf Mbigili in Tansania/Afrika gesammelt. Das soll 2020 auch wieder gelingen. Am 4. Januar sind die Sternsinger in Tönisberg unterwegs, am 5. Januar in Rheurdt und Schaephuysen. Sie schreiben den Segensspruch an die Haustüren und sammeln Spenden. Diesmal steht die Aktion unter dem Leitwort „Frieden*Weltweit“.

Bundesweit beteiligten sich die Sternsinger an der 62. Aktion Dreikönigssingen. Man freue sich über jeden, der die Sternsinger-Gruppen freundlich empfange, sagt Dennis Kesch von der organisierenden katholischen Pfarrgemeinde St. Martinus. Außerdem werde jetzt erstmals ein Sternsinger-Segen „to go“, also für „unterwegs“, angeboten. Damit, heißt es, wolle man alle die erreichen, die entweder bei der regulären Sammlung nicht angetroffen wurden, oder nicht zu Hause waren. Außerdem, sagt Kesch, könnten nicht immer alle Straßen erreicht werden. Die Anwohner dort hätten dann die Möglichkeit, sich den Segen „to go“ abzuholen und ihre Spende auch dort abzugeben. Die Termine im Überblick:

Tönisberg Samstag, 4. Januar: Aussendungsgottesdienst um 9.30 Uhr in der St.-Antonius-Kirche. Danach sammeln die Sternsinger-Gruppen in ihren Bezirken. Außerdem gibt es den Sternsinger-Segen „to go“ vor der Bäckerei Hoenen.

Rheurdt Samstag, 4. Januar: Aussendungsgottesdienst um 17 Uhr in der St.-Nikolaus-Kirche. Sonntag, 5. Januar: Die Sternsinger-Gruppen sammeln ab 10 Uhr in ihren Bezirken. Samstag, 11. Januar: Sternsinger-Segen „to go“ von 10 bis 13 Uhr vor der Bäckerei Hoenen.