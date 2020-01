Am S-Bahnhof Langenfeld : Taxipassagiere zahlen nicht und schlagen Fahrer

Langenfeld Am frühen Neujahrsmorgen ist am Langenfelder S-Bahnhof ein 67 Jahre alter Taxifahrer von einem Fahrgast geschlagen und leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben hatte der 67-jährige Düsseldorfer gegen 1.10 Uhr vier Männer und eine Frau in der Düsseldorfer Innenstadt einsteigen lassen und nach Langenfeld gebracht. Als er sie am gewünschten Zielort S-Bahnhof gegen 1.40 Uhr um die Begleichung der offenen Rechnung von rund 60 Euro bat, stiegen alle fünf aus ohne zu bezahlen. Der Taxifahrer packte laut Polizei noch den Beifahrer am Kragen, um ihn am Verlassen des Wagens zu hindern. Der Mann habe sich jedoch losgerissen und dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen.