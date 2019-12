Hückeswagen : Kronen basteln für die Sternsinger-Aktion

Adrian, Mia und Carina (v.l.) sind mit Gewändern, Kronen, Sternen und Sammeldose schon bestens für ihren Einsatz als Sternsinger ausgestattet. Sie werden Anfang Januar den Menschen in Hückeswagen Gottes Segen bringen und dabei Geld für die Friedensarbeit sammeln. Foto: Heike Karsten. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Bisher haben sich in der Schloss-Stadt 45 Kinder fürs Dreikönigssingen 2020 angemeldet. Gemeinsam bereiten sie sich mit Liedern, Kostümen und selbstgebastelten Kronen auf ihren Einsatz als Sternsinger und Segensbringer vor.

Kinderstimmen dringen aus dem Gemeindehaus der Katholischen Pfarrgemeinde an der Weierbachstraße. „Seht, die gute Zeit ist nah“, singen die Kinder und werden dabei von Ruth Balling am Klavier begleitet. Die Kommunionskinder der Gemeinde nutzen den Samstagnachmittag, um die Lieder der Sternsinger-Aktion 2020 einzustudieren – erst noch etwas zögerlich, dann wird der Gesang immer sicherer und lauter.

Mit den Liedern ziehen die Sternsinger Anfang Januar von Tür zu Tür, um den Menschen den Segen zu bringen und gleichzeitig Geld für bedürftige Kinder zu sammeln. „Der Vorbereitungsnachmittag wird überwiegend von Kindern besucht, die zum ersten Mal dabei sind“, sagt Gemeindereferentin Jutta Grobe. Dazu zählen auch die 30 Kinder, die im nächsten Jahr zur Erstkommunion gehen werden. „Die Sternsinger-Aktion ist ein soziales Projekt, an dem sich die Kinder im Rahmen der Kommunionsvorbereitung beteiligen“, fügt Jutta Grobe hinzu. Die „alten Hasen“ der Aktion kennen die meisten Lieder bereits und kommen nur noch zur Ausgabe der Gewänder, Sterne und Sammeldosen ins Gemeindehaus. 45 Kinder haben sich für die Aktion angemeldet. „Ich bin völlig überrascht, wie positiv sich das entwickelt“, freut sich Jutta Grobe über den großen Zuspruch. Ihr Lob gilt auch den vielen motivierten Eltern, die sich auf diese Aktion einlassen und einbringen würden.

Am 12. Januar , 11 Uhr, schließt die Aktion mit der Sternsingerdankmesse in der Pfarrkirche ab.

Am 3./4. Januar ab 14.30 Uhr lädt die Kfd alle Sternsinger und Begleiter zum Dankeschön-Waffelessen ins Gemeindehaus ein.

Am 3. Januar beginnt um 10 Uhr die Aussendungsfeier der Sternsinger in der Pfarrkirche.

Am 2. Januar , 16 bis 17 Uhr, werden die benötigten Utensilien im Gemeindehaus, Weierbachstraße 15, ausgegeben.

Die achtjährige Emilia ist das erste Mal beim Dreikönigssingen dabei. „Sie kennt es aber schon von ihrer großen Schwester, die auch Messdienerin ist“, sagt ihre Mutter Angelina Bullach. Auch Phil Johannes (8) betritt neue Terrain. „Jedes Jahr kommen die Sternsinger zu uns auf den Lindenberg“, sagt Mutter Annette Liemke, die die Aktion schon aus ihrer eigenen Kindheit kennt und sie gerne unterstützt. Im Gemeindehaus wird am Samstag aber nicht nur gesungen, sondern auch die hübsch verzierten Gewänder anprobiert. Die goldenen Kronen dürfen die Kinder selbst basteln. Denn wenn sich die Kinder als Heilige Drei Könige auf den Weg zu den Menschen machen, darf eine angemessene Kopfbedeckung nicht fehlen. Mia (8), Carina (7) und Adrian (9) geben sich besonders viel Mühe und verzieren ihre Kronen mit Sternen und Glitzersteinen.

Am Ende des Vorbereitungsnachmittags schauen sich die Kinder noch einen kurzen Film an, der zeigt, wie Kinder und Jugendlichen im Libanon leben. Das Thema Frieden am Beispiel des Libanon steht im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen 2020.