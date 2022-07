Feuerwehr Monheim : Feuerwehr löscht Scheibenwischer

Feuerwehr löscht Scheibenwischer an vier Autos, im Bild an der Friedenauer Straße. Foto: Patrick Schüller

Monheim Auch wenn die Polizei es noch nicht bestätigt: Unbekannte haben offenbar in der Nacht zu Sonntag Scheibenwischer an vier Autos in Monheim angezündet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken