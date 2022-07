Tischtennis : Land fördert Projekt Ping Pong Parkinson Langenfeld

Martin Riegels (2. von links) hat die Gruppe Ping Pong Parkinson in Langenfeld ins Leben gerufen. Foto: Kreis Mettmann

Langenfeld Mit dem Programm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ fördert das Land NRW Initiativen von Bürgern. In Langenfeld hat nun „Ping Pong Parkinson“ 1000 Euro erhalten. Stadt und TTG Langenfeld helfen Initiator Martin Riegels.

Im Rahmen des Förderprogramms „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ fördert das Land NRW ehrenamtliche Initiativen von Bürgern zur Stärkung des gesellschaftlichen Engagements mit je 1000 Euro. Im Kreis Mettmann wurden in diesem Jahr 49 Initiativen unterstützt. Eine davon ist die Tischtennisgruppe „Ping Pong Parkinson“ in Langenfeld. Hier spielen an Parkinson erkrankte Menschen mit gesunden einmal wöchentlich Tischtennis. Der Ping Pong Parkinson Deutschland e.V. als bundesweiter Zusammenschluss von Einzelpersonen und Selbsthilfegruppen verfolgt das Ziel, Menschen mit Parkinson durch das gemeinsame Tischtennisspielen in einer Gruppe mehr Lebensfreude und Mut im Umgang mit der Krankheit zu vermitteln.

Die Gruppe in Langenfeld hat Martin Riegels Anfang des Jahres ins Leben gerufen, der seit mehr als 20 Jahren mit Parkinson lebt. Der Initiator betont die positiven Effekte des Tischtennissports: „Die Erkrankten können sich besser und freier bewegen. Das ganze Krankheitsbild bessert sich.“ Riegels und der Gruppe ist neben dem Spiel und der Bewegung der Austausch über die Krankheit in der Gemeinschaft besonders wichtig: „Wir möchten der gesellschaftlichen Isolation von Betroffenen vorbeugen und Menschen motivieren, sich wieder aktiv am Leben zu beteiligen.“ Die Stadt Langenfeld hilft, indem sie eine barrierefreie Halle zur Verfügung stellt. Die TTG Langenfeld unterstützt zudem durch die Bereitstellung von Equipment und durch ihre Vereinsstrukturen.

Die Gruppe von Ping Pong Parkinson trifft sich jeden Donnerstag von 18.30 bis 20 Uhr in der Alfred-Kranz-Turnhalle. Interessierte sind, unabhängig vom Grad ihrer Erkrankung, willkommen. Fragen beantwortet Riegels per Mail an fbrmt@t-online.de. Organisationen und Initiativen im Kreis Mettmann können weiter einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Programms „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ stellen. Es können Projekte oder Ideen gefördert werden, die passend zum Schwerpunktthema „Gemeinschaft gestalten – engagierte Nachbarschaft leben“ initiiert werden. Informationen zum Förderprogramm und zur Antragstellung gibt es unter www.kreis-mettmann.de/2000x1000 und www.engagiert-in-nrw.de

(RP/ame)