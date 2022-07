Langenfeld live : Coverband kommt mit Queensongs

Cool, im Bowie-Stil eben, kommt die Corverband „Queen may rock“ daher. Sie lockt nicht nur Fans des legendären Rockstars. Foto: Stadt langenfeld/queen may rock

Langenfeld Die Konzertreihe Langenfeld live geht in die nächste Runde – mit Queen May Rock am Mittwoch ab 18 Uhr auf dem Langenfelder Marktplatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(og) Nach Musixx kommen am Mittwoch, 27. Juli, 18 Uhr, fünf Profimusiker von Queen May Rock auf die Langenfeld live-Bühne. Sie stehen für Spielfreude und eine dynamischen Show, mit der sie ihre Version der Queen-Songs präsentieren. Mit blind funktionierendem Zusammenspiel, ausdrucksstarken Stimmen und energiegeladenem Entertainment wollen sie an die Show der legendären britischen Band erinnern. So heißt es in der Ankündigung. Besucher können sich auf „Bohemian Rhapsody“, „I Want It All“ und weitere unvergessene und zeitlose Songs freuen, die auch heute noch Publikum begeistern.

Jeden Mittwochabend in den Sommerferien bietet sich bei „Langenfeld live“ eine gute Gelegenheit, auf dem Marktplatz ein paar entspannte Stunden zu verbringen. Das Sommer-Spektakel ist für die Besucher kostenlos. Das Mitbringen von eigenen Getränken ist untersagt. Für Essen und Trinken wird an Imbiss- und Getränkeständen gesorgt sein. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt. Darauf weist der Veranstalter hin.